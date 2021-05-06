Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о частоте походов на свидания. Об этом сообщают «Известия».

По словам спортсменки, это происходит очень редко, практически никогда. «Запоминающихся свиданий у меня нет. Мне приятнее просто пойти в ресторан, посидеть, поболтать — это считается свиданием?» — заявила россиянка.

Туктамышева также добавила, что ценит в мужчинах наличие интеллекта и доброту. Она отметила, что сейчас практически все время посвящает фигурному катанию, но такая жизнь ее устраивает.

В марте Туктамышева завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. В ее активе также победа на первенстве планеты-2015. В том же году она завоевала главный приз на чемпионате Европы.