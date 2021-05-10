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Путин и Алиев поздравили друг друга с Днем Победы в ходе телефонного разговора

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Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели телефоный разговор и поздравили друг друга с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин и Алиев отметили, что в обеих странах граждане «свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность».

Они также также договорились о дальнейшем международном сотрудничестве и взаимодействиях по различным вопросам.

9 мая сообщалось, что Путин и президент Белорусси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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