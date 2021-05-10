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Падение балкона с десятком человек на пляже Малибу попало на видео

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На всемирно известном пляже Малибу в Калифорнии, США, рухнул балкон с находившимися на нем людьми, сообщает телеканал АВС 7.

Вечером 8 мая компания отмечала день рождения в одном из прибрежных заведений, и около 10 человек вышли на балкон, выходящий на океан. Конструкция не выдержала и рухнула вместе с людьми с высоты примерно 4,5 метра. Под балконом находились большие прибрежные камни. Сообщается, что пострадали девять человек, четверо из них были доставлены в больницу. У двоих человек — тяжелые травмы, но их жизнь вне опасности.

В полиции отметили, что опоры балкона оказались слишком ненадежными для такого числа людей. Спасатель добавил, что ввиду больших острых камней, на которые упали люди, счастье, что никто не погиб.

В апреле жительница Омска сняла на видео, как она открывает балконную дверь и видит перед собой только металлические перила — бетонная плита пола рухнула вниз.

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