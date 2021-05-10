Россиянин спустя 13 лет узнал о своем «неожиданном ребенке»

Житель Челябинска неожиданно для себя узнал, что по документам является отцом чужого ребенка — этого через суд добилась его бывшая начальница, рассказывает Telegram-канал Mash.

Мужчина по имени Виктор еще в прошлом десятилетии работал водителем у женщины-предпринимателя. Параллельно завел свою семью и растил собственного ребенка. Позднее он ушел на другую работу.

Спустя время он обнаружил арест своей банковской карты и необъяснимые пропажи денег с нее. После разбирательств через банк он выяснил, что средства списывались службой судебных приставов как алименты.

Оказалось, что в 2007 году, когда он и работал водителем, его начальница родила ребенка и через суд добилась признания Виктора папой. В суде она сообщила, что, мол, Виктор признает себя отцом, но не хочет являться на заседания. В суде поверили этому, и не известили мужчину. Таким образом, все эти годы он юридически являлся отцом другого ребенка, не зная об этом.

Виктор категорически отрицает какую-либо связь с бывшей начальницей, добавляя, что она сама в тот момент состояла в браке. Женщину пока не нашли.