Боец Исмаилов высказался о праздновании Дня Победы

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов высказался о праздновании Дня Победы. Пост доступен в Instagram спортсмена.

34-летний боец заявил, что не стал поздравлять ветеранов с Днем Победы именно 9 мая, так как «сожалеет» о потраченных на праздничные мероприятия миллионах рублей. Деньги, как считает Исмаилов, могли бы быть потрачены на улучшение жизни ветеранов Великой Отечественной войны.

«Ветераны, которых встречаю я, живут в нужде. Но, возможно, я драматизирую, и большая их часть живет иначе, в достатке. Тогда вы меня простите», — добавил Исмаилов к своему видеообращению.

Исмаилов добился широкой известности после победы над тяжеловесом Александром Емельяненко. Россиянин выступает в Absolute Championship Akhmat.

На его счету 18 побед и два поражения. Также один поединок с участием спортсмена завершился вничью.