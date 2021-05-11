Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших в казанской школе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время атаки в школе в Казани. Его цитирует Telegram-канал «Пул Первого».

По словам политика, в республике с глубокой болью восприняли известие о расстреле учеников и педагогов. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе стрельбы. «Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей», — сказал Лукашенко.

Ранее находившийся в казанской школе во время атаки шестиклассник рассказал об эвакуации учеников в ходе стрельбы. Он заверил, что педагоги, как и многие дети, находились в панике, но не подавали виду. Учителя в первую очередь выводили на улицу тех, кто находился ближе к выходам.

Стрельба произошла в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром 11 мая. В результате атаки пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и один педагог.

Изначально СМИ писали о двух нападавших, но в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что стрелявший был один — 19-летний Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что около двух месяцев назад осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.