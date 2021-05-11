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Стала известна судьба главы омского Минздрава

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главу омского Минздрава Александра Мураховского, который заблудился в лесу, решили отправить на обследование. О судьбе министра сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

Такое решение принято, несмотря на хорошее самочувствие главы ведомства. «В данный момент Александр Григорьевич направился в одну из городских больниц для прохождения медицинского осмотра», — заявили в пресс-службе Минздрава Омской области. Также в ведомстве отметили, что Мураховский уже приступил к работе и решению текущих вопросов.

Ранее стало известно, что главу ведомства нашли после пропажи в лесу 7 мая. Он назвал свое спасение везением.

7 мая глава ведомства отправился на охоту. Он уехал в тайгу на квадроцикле и заблудился. Спустя несколько дней удалось найти только квадроцикл — в 6,5 километра от охотбазы, неподалеку видели двух медведей.

Чиновника искали несколько дней, а 10 мая он сам вышел к людям в районе села Баслы — примерно в 30 километрах от места пропажи.

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