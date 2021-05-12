Мишустин вспомнил о способе заработать в молодости

Премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил, что в молодости подрабатывал грузчиком. Об этом он рассказал в среду, 12 мая, в ходе отчета в Госдуме, сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

По словам премьера, раньше люди использовали самые разные способы, чтобы заработать на жизнь, когда им не хватало средств. Сам глава правительства в молодые годы, в частности, был и грузчиком, и лаборантом.

«Мы все зарабатывали, это было нормально», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что говоря о безработице и низких доходах населения, нельзя забывать о таком факторе, как желание человека работать. «Сегодня, когда мы видим, что на сайте сотни тысяч вакансий, а люди не идут на работу, это тоже вопрос», — пояснил премьер.

Ранее во время отчета Мишустин оправдал рост цен на бензин в стране в 2020 году. По его словам, хотя ситуация с ценами на топливо сложилась тяжелая, их рост все же не превышал инфляцию.