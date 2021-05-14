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США призвали Азербайджан немедленно отвести войска от границы с Арменией

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

США призвали Азербайджан немедленно отвести войска от границы с Арменией. Заявление Госдепартамента публикует РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией на границе двух стран и считает любые перемещения войск в этом регионе безответственными. В Госдепе также ожидают, что Баку откажется от провокаций.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным запросил у него военную помощь. По его словам, накануне, 13 мая политики договорились приложить совместные усилия для вывода с территории Сюникской области азербайджанских военных. «Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули», — сказал Пашинян. При этом он подчеркнул, в полной мере требования армянской стороны так и не были исполнены.

13 мая министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.

Позже Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он заявил, что на границах региона по-прежнему остается значительное число азербайджанских военных. В свою очередь, представители оппозиции предложили взять в плен солдат неприятеля, чтобы позже обменять их на армянских военных.

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