Умерла вдова актера Евгения Леонова

В Москве на 86-м году жизни скончалась Ванда Леонова (девичья фамилия Стойлова), вдова знаменитого актера Евгения Леонова. Об этом сообщается на сайте театра «Ленком».

Руководство культурного учреждения выразило соболезнования сыну Леоновых Андрею, а также родным и близким, и отметило, что актриса являлась заслуженным работником культуры и одной из старейших сотрудниц театра.

«Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию», — сказали в «Ленкоме».

О причинах смерти Ванды Леоновой пока не сообщается, однако в феврале 2021 года женщина была госпитализирована и находилась в больнице в нестабильном состоянии.

Ванда Стойлова и Евгений Леонов познакомились во время гастролей актера в Екатеринбурге (тогда Свердловске) в 1957 году и спустя несколько месяцев поженились. В 1958 году у пары родился сын Андрей, который также стал актером и известен публике по роли папы в сериале "Папины дочки". Евгений Леонов умер в 1994 году, прожив с женой 37 лет до своего последнего дня.

12 мая на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова. Она известна по таким фильмам и сериалам, как «Кухня», «Влюблен по собственному желанию», «Страна чудес» и «Улицы разбитых фонарей».