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Российский игрок НХЛ сравнил жизнь в США и на родине

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Фото: @egor_zamula

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Егор Замула сравнил жизнь в США и на родине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В США не живется лучше, чем в России. Более того, тут я вижу такие проблемы, которых не встретишь у нас дома. В Америке меня держит только спорт, ничего более», — заявил 21-летний игрок. Он добавил, что хочет жить на родине, поддерживает российского президента Владимира Путина и любит Россию.

Спортсмен перебрался в Северную Америку в 2017 году и выступал за ряд клубов низших канадских лиг. Он дебютировал в составе «Филадельфии» 28 апреля 2021-го. Хоккеист является серебряным призером молодежного чемпионата мира-2020 вместе со сборной России.

5 марта российский вратарь, обладатель Кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов развенчал мифы о жизни в США. Он обратил внимание на то, что в стране полно нищих и бездомных, а на пособие по безработице размером в 700 долларов невозможно даже снять квартиру.

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