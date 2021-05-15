Юрист рассказал о ведущих к тюрьме надписях на стенах

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин предупредил, в каких случаях нанесение рисунков и надписей на стену может стать основанием для уголовного преследования. Об этом юрист рассказал РИА Новости.

Материалы по теме Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России Осторожно: закрашено В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?

По его словам, в большинстве случаев нецензурные надписи классифицируются как мелкое хулиганство, за которое положен штраф и арест до 15 суток. Однако есть исключения, при которых может последовать уголовная ответственность и тюрьма.

Так, надписи на транспорте или фасадах зданий в черте города могут быть квалифицированы по статье «Вандализм», а если надпись появилась на заборе частного дома, то это подпадает под действие статьи «Умышленное повреждение чужого имущества», грозящей двумя годами лишения свободы.

Самое суровое наказание грозит тем, кто с помощью граффити публично призывает к экстремистской или террористической деятельности. В этом случае наказание может достичь пяти лет тюрьмы.

В 2020 году жительница Петроградского района Санкт-Петербурга потребовала уничтожить граффити «звезда по имени Солнце», посвященное 30-й годовщине гибели рок-музыканта Виктора Цоя. Граффити появилось на фасаде дома по улице Блохина 15, литера А, рядом с котельной «Камчатка». Оно представляет собой изображение солнца на черном фоне. Местная администрация приняла решение закрасить рисунок бежевой краской после поступившей заявки на уничтожение несанкционированного рисунка через портал «Наш Санкт-Петербург».