Эксперт оценил прибыль «Роскосмоса» от японских космических туристов

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев оценил прибыль «Роскосмоса» от японских космических туристов. Об этом он рассказал РИА Новости.

Моисеев отметил, что контракты на полеты в космос держатся в тайне, поэтому сложно назвать точную сумму. Тем не менее он предполагает, что в связи с планами появления новых коммерческих американских игроков на рынке космического туризма «Роскосмосу» придется значительно снизить цену на места в российском корабле «Союз МС-20». Эксперт подчеркнул, что последнее такое место на «Союзе» было продано для американского астронавта за более чем 80 миллионов долларов, однако для туристов должны сделать скидку. Таким образом, по его подсчетам, стоимость полета в космос должна снизиться примерно до 40 миллионов долларов за человека, всего же японцы заплатят около 80 миллионов долларов.

Отмечается, что бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано должны полететь в космос на «Союзе» в декабре этого года. Это станет первым полетом со сразу двумя туристами.

Ранее японский миллиардер хотел запустить телешоу, победительница которого должна была отправиться вокруг Луны вместе с Маэдзавой. Заявки на кастинг подали более 27 тысяч женщин, однако предприниматель передумал искать возлюбленную и свернул шоу.