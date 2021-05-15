Байден отменил ряд указов Трампа

Президент США Джо Байден отменил семь указов бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Байден своим распоряжением прекратил действие указа о защите американских памятников, который был принят на фоне протестов против расизма и волны сносов памятников героям колониальной эпохи. Также был отменен указ о строительстве парка статуй американским героям. Помимо этого, президент прекратил действие акта о предотвращении цензуры в интернете и еще нескольких указов, многие из которых были подписаны Трампом незадолго до прекращения его срока.

Помимо этого, Байден отменил указ Трампа о праве иммиграционных служб отказывать в виде на жительство, если мигрант мог стать «бременем» для налогоплательщиков из-за неспособности самостоятельно оплатить расходы на медицину. Отмечается, что, по словам американского лидера, «это не продвигает интересы США.»

Ранее сообщалось, что рейтинг поддержки президента США Джо Байдена спустя 100 дней после его вступления в должность продолжает снижаться и даже почти повторил антирекорд его предшественника Дональда Трампа. Согласно данным исследования The Washington Post и ABC News, 52 процента американцев заявили, что они по крайней мере отчасти одобряют действия, предпринятые Байденом за эти дни. Еще 42 процента заявили, что недовольны им.