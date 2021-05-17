Коммунальщики в Петербурге без предупреждения срезали у россиянина балкон

Коммунальные службы Санкт-Петербурга без предупреждения поднялись по строительным лесам жилого дома и срезали балкон одного из местных жителей. Россиянин снял работы на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел на улице Дегтярной. На кадрах, снятых владельцем одной из квартир, видно, как рабочие дрелью демонтируют пол балкона. Жильцы оказались недовольны действиями коммунальщиков. Они решили подать на жилкомсервис (ЖКС) в суд и потребовать восстановить другие срезанные объекты.

По словам собственников, в 2025 году в доме обещали провести ремонт. Жильцы также подсчитали, что демонтаж обошелся службе в 111 тысяч рублей, а реставрация стоит в шесть-восемь раз дороже. В свою очередь, сотрудник ЖКС отметил, что в случае отказа собственника демонтировать балкон, который может обрушиться, ему отправят уведомление, «где будет прописана уголовная ответственность».

В апреле в квартире многодетной семьи из города Омска обвалился балкон. Согласно предположениям, обрушение могла спровоцировать снежная глыба, которую во время не убрали коммунальщики. В результате инцидента никто не пострадал. Управляющая компания пообещала восстановить балкон.

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