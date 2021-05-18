«Газпром» задолжал российским отелям миллионы рублей

Отели, которые размещали на двухнедельный карантин вахтовиков со строек «Газпрома», не могут получить выплат по заключенным договорам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Опору России».

Например, задолженность «Газпрома» перед восемью гостиницами Екатеринбурга за январь-март 2021 года оценивается в 98 миллионов рублей. Они заключали договоры с ООО «ГСП-сервис», но расчеты велись через материнскую структуру «Газстройпром».

Компания должна была заплатить 70 процентов от стоимости размещения вахтовиков в первые десять дней проживания, а 30 процентов — в течение месяца после выезда. Однако бизнес получил предоплату только за один из четырех заездов. Из-за этого отели оказалась в сложном положении, у них нет средств на ведение хозяйственной деятельности.

В прошлом году вахтовые рабочие, занимавшиеся строительством компрессорной станции «Иван Москвитин» для газопровода «Сила Сибири», объявили забастовку. Они записали видеообращение, в котором пожаловались на невыплату денег за работу в выходные и отпускных.

Трудовые договоры вахтовики получили лишь через несколько дней после прибытия на место работы, сами документы «подписывались на коленке», причем на других условиях.