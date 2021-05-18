HBO купила права на показ российского фильма

Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO приобрела права на показ фильма «Маша» российского сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production.

Драма была продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сумма сделки не раскрывается. Планируется, что фильм выйдет в эфир в октябре этого года.

События ленты разворачиваются в 1990-е годы в российской провинции. В центре сюжета — 13-летняя Маша, которая дружит с представителями своего отца — тренера по боксу и криминального авторитета. Главная героиня поет им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнает, кто эти люди на самом деле и что они сделали с ее семьей. Повзрослев, она уезжает в Москву, чтобы разорвать все связи с прошлым.

На фестивале «Кинотавр-2020» фильм был удостоен награды в номинации «Лучший дебют». Главные роли в картине исполнили Полина Гухман, Анна Чиповская, Максим Суханов, Александр Мизев и Ольга Гулевич. В российский прокат драма вышла 1 апреля этого года.

Ранее в России объявили имена лауреатов премии президента в области литературы и искусства. Их назвал советник президента по культуре Владимир Толстой. Актрису Анну Чиповскую удостоили награды за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино.