Украинская учительница заставила школьника съесть бумагу и угрожала ножом

Учительница в одной из школ Львовской области заставила 12-летнего школьника съесть бумажный самолет прямо во время урока, угрожая ножом. Об этом говорится в телесюжете ТСН, запись доступна в YouTube.

Как заявляет сама педагог, она пошутила над учеником, но юмора он не оценил. Свидетелями инцидента стали два десятка школьников, многие из них сообщили о произошедшем родителям. «Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть», — рассказал пострадавший подросток.

Мальчик добавил, что, заметив у него отсутствие ручки, женщина достала из сумки нож и пригрозила «порезать пальцы» за плохое поведение. Родители подростка написали заявление в полицию, местные власти поручили организовать проверку по факту случившегося. Уголовное дело пока не было возбуждено.

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