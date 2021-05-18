В Германии задержали подозреваемого в поставке станков российской оборонке

В Германии задержан бизнесмен, подозреваемый в незаконном экспорте товара в Россию. По данным прокуратуры, обвиняемый поставлял станки посреднику, передававшему их российскому оборонному предприятию.

«Гражданин Германии Александр С. арестован сотрудниками таможенного управления уголовной полиции Лейпцига. В его доме и служебных помещениях прошли обыски», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанный является директором торговой компании, которая базируется в Саксонии. Кроме того, он поддерживает связь с российским предприятием, делами которого управляет спецслужба. «Это предприятие действовало как посредник, который покупал особенно ценные станки и передавал их оборонному предприятию в России», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, в четвертом квартале 2018 года обвиняемый заключил с посредником два договора купли-продажи: конечными получателями товара должны были стать российские оборонные предприятия, занимающиеся разработками в транспортной сфере. Еще два контракта заключили в июне и июле 2019 года — чтобы скрыть место поставки станков, в экспортных документах были указаны подставные фирмы-посредники.