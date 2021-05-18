Женщина случайно заплатила за дом больше его стоимости

Жительница Сиднея во время торгов случайно перебила свою ставку и заплатила за дом больше назначенной стоимости. Риелтор пообещал вернуть женщине отправленные по ошибке деньги. Об этом сообщает издание News.com.au.

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Дом в Отли, пригороде Сиднея, появился на торгах за 1,619 миллиона долларов (более 119 миллионов рублей). Последняя участница, узнав цену объекта, по ошибке повысила сумму до 1,62 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей). В агентстве недвижимости Ray White Georges River отметили, что женщина, пытаясь успеть за темпом аукциона, не поняла, что у нее была последняя ставка.

Риелторы решили вернуть участнице выплаченную сверх назначенной стоимости тысячу долларов (более 73 тысяч рублей). «Отли — очень маленькое сообщество, и мы просто не хотим, чтобы сложилось впечатление, что мы делаем что-то не так или кого-то обкрадываем», — пояснили в Ray White Georges River.

В августе 2020 года восьмилетний мальчик из Австралии поучаствовал в аукционе по продаже пяти квартир и выиграл объекты, потратив на лот 970 тысяч австралийских долларов (на тот момент 52 миллиона рублей). Чек выписал отец ребенка, однако мальчик конкурировал с другими участниками без помощи взрослых.