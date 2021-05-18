Россиян предупредили о бедствиях из-за погодных аномалий в мае

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов предупредил россиян о бедствиях из-за погодных аномалий в мае. По его словам, лесам не удается быстро подстроиться к погодным условиям в этом месяце, когда температура воздуха в части регионов страны поднимается до 30 градусов. Карнаухов считает, что подобные температурные отклонения могут привести к большому количеству пожаров, передает URA.RU.

«Сосны, ели выросли в этой климатической зоне, а глобальное потепление делает климат жарче, более сухим, поэтому лесные пожары стали таким стихийным бедствием», — сказал ведущий научный сотрудник и отметил, что из-за высоких летних температур в мае сместился период вегетации растений и они начали раньше цвести.

В свою очередь, климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова отметила, что если майская аномалия продолжится, то в стране и летом будут массово гореть леса. «Сейчас мы спасаемся тем, что хоть ночью прохладно, а вот в июле, когда ночная температура будет выше 20 градусов, то это, конечно, аномально», — заключила она.

Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец предрек россиянам раннее начало лета. По его словам, климатическое лето может начаться в стране в конце мая, то есть раньше нормы. «В третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на один-три градуса. Там пойдет уже наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая», — сказал Тишковец.