Двум российским авиакомпаниям запретили летать в Таджикистан

В Таджикистане местное агентство гражданской авиации запретило полеты в страну российским авиакомпаниям S7 и «Северный ветер», сообщает Sputnik Таджикистан.

Причиной запрета стало повышение тарифов на билеты, что оказалось, по словам директора агентства Икрома Субхонзоды, нарушением ранее заключенного соглашения. Он отметил, что предупреждал перевозчиков об отмене рейсов, если не случится понижения цен. Авиакомпании подписали соответствующий протокол, но не выполнили его условия. «Наши действия направлены исключительно на защиту интересов людей», — добавил Субхонзода.

Ранее агентство подписало соглашения о стоимости билетов из городов Таджикистана в Россию с четырьмя российскими авиакомпаниями — помимо S7 и «Северный ветер», это были «Уральские авиалинии» и Utair. Также разрешение на полеты получила Azur Air. По договору, цены на билеты не должны были превышать 8,5 тысячи сомони (55 тысяч рублей). Однако многие пассажиры пожаловались, что стоимость выросла до 97 тысяч рублей, а билеты в компаниях раскупают за два месяца.

1 апреля Россия возобновила авиасообщение с Таджикистаном, после этого появилось много желающих улететь в Россию. Субхонзода добавил, что S7 и «Северный ветер» могут возобновить перелеты, если «проявят справедливость» и снизят цены на билеты согласно договоренностям.