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Россиянин плюнул в лицо школьнику и заставил на коленях извиняться перед дочерью

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В Новосибирске местный житель плюнул в лицо 11-летнему мальчику и заставил его встать на колени перед своей дочерью, сообщает NGS.

Мужчина таким образом захотел наказать подростка, который якобы обидел его дочь. Кроме того, сообщается, что он душил школьника, обзывал его и ударил по затылку, а девочка стояла рядом и смеялась. Инцидент был заснят на видео.

По словам жены россиянина, компания мальчиков обижала их дочь, и один из обидчиков плюнул девочке в лицо. Она рассказала о случившемся отцу, и он решил разобраться с хулиганом.

11-летний мальчик утверждает, что не понимает, за что его заставили извиняться, и что лично с девочкой не ссорился. Его мать обратилась в полицию и настаивает на возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у ребенка синяки на коленях, шишку на голове и покраснение глаз.

Отмечается, что инцидент случился во дворе многоэтажного дома в присутствии множества людей, но никто из взрослых не вмешался в происходящее.

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