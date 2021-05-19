Швейцария устроит проверку российских военных

Инспекторы из Швейцарии изучат масштабы российской военной деятельности в Воронежской и Белгородской областях с 19 по 21 мая. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает «Интерфакс».

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию. Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15 тысяч квадратных километров», — сказал Рыжков, уточнив, что проверка указанного района пройдет в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Он добавил, что подобные инспекции проводятся для определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в определенном районе и подлежащей предварительному уведомлению. В ходе работы инспекторов командования воинских формирований и частей проведут брифинги, на которых расскажут об их структуре, задачах и военной деятельности.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был введен в действие в ноябре 2011 года для развития механизмов международной безопасности и предотвращения военных конфликтов в зоне стран ОБСЕ. Согласно ему, государства-участники на регулярной основе обмениваются информацией о развернутых военных силах и средствах, об оборонных расходах, а также о планировании в военной области.