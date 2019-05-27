Российские военные самолеты пролетят над США

Российские военные инспекторы выполнят наблюдательный полет над территориями США и Эстонии в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила официальная газета российских Вооруженных сил «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Самолет Ту-154М ЛК-1 пролетит над Соединенными Штатами в период с 28 мая по 3 июня. Сообщается, что он вылетит с аэродрома Райт-Паттерсон в штате Огайо, а дальность его полета составит не более 4,9 тысячи километров.

С 27 по 31 мая с аэродрома в эстонском Тарту также вылетит российский самолет наблюдения, а с 27 по 1 июня над Россией и Белоруссией на канадском самолете наблюдения C-130J пролетит совместная миссия Канады, Великобритании и Чехии.

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17 мая сообщалось, что российский Ту-154М ЛК-1 пролетел над стратегическими объектами в американских штатах Арканзас, Техас, Луизиана и Миссури.

Предыдущий полет российского разведывательного самолета над США прошел 26 апреля. До этого, в конце февраля и начале марта, Boeing OC-135B ВВС США провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Ту-154М-ЛК-1 — самолет-лаборатория, созданный специально для полетов по программам ДОН.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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