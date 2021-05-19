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Российский генерал объяснил стройку военного полигона близостью солдат НАТО

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командующий 58 армией Сухопутных войск России генерал-майор Михаил Зусько объяснил жителям ингушской станицы необходимость стройки военного полигона рядом с населенным пунктом близостью солдат НАТО, сообщает «Интерфакс».

Зусько встретился с жителями станицы Нестеровская, рядом с которой должен появиться объект мотострелкового полка. Генерал-майор пояснил, что полк в Ингушетии нужен потому, что неподалеку идет граница с Грузией, а «на ее территории сейчас натовские солдаты». Таким образом, по мнению военного, это направление укрепляется в целях безопасности и республики, и всей страны.

Зусько добавил, что решение о формировании мотострелкового полка численностью 2500 человек было принято еще в 2018 году, и военнослужащим нужен полигон, чтобы «не сидеть в казармах, а где-то заниматься». Он заверил жителей, что военный объект не создаст им проблем.

Станица Нестеровская расположена в восточной части Ингушетии в шести километрах от границы с Чеченской республикой и в 55 километрах от грузинской границы.

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