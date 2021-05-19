Французская фигуристка назвала скрытые за суровостью черты россиян

Французская фигуристка Аделина Галявиева назвала скрытые за суровостью черты россиян. Ее слова приводит «Реальное время».

«Россия — это суровость. Но под этой суровостью скрывается очень богатая культура и прекрасные, умные, трудолюбивые, отзывчивые люди», — заявила спортсменка. Она считает, что в России, в отличие от европейских специалистов, нужно очень постараться, чтобы заслужить похвалу тренеров.

Галявиева родилась в Казани, в 2014 году получила французское гражданство и представляет эту европейскую страну. Она выступает в танцах на льду с Луи Тороном. Спортсмены — бронзовые призеры Кубка Босфора-2018 и участники чемпионатов Европы.

В марте 2021 года бурундийский полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза рассказал о стереотипах европейцев о русских. По его словам, его удивили «безумно добрые россияне».

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