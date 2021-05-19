Деми Ловато попросили обращаться к себе во множественном числе

Американская певица Деми Ловато объявили себя небинарной персоной и попросили обращаться к себе во множественном числе при помощи местоимения «они». Ловато обнародовали соответствующее видеообращение в Twitter в среду, 19 мая.

«Последние полтора года я занималась собой, и пришла к выводу, что идентифицирую себя как небинарную персону», — заявили Ловато.

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Подписчики певицы обратили внимание на то, что сами Ловато в обращении говорят о себе при помощи местоимения «я», указав на то, что в случае смены местоимений им следовало бы использовать слово «мы».

В конце марта Ловато совершила каминг-аут, объявив себя пансексуалкой (человеком, способным испытывать романтическое или сексуальное влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности). Ранее певица называла себя квир-персоной и рассказывала, что испытывает влечение как к мужчинам, так и к женщинам.

В июле 2018 года Деми Ловато госпитализировали с передозировкой наркотическими веществами. Сообщалось, что артистка употребила героин. Позже певица рассказала, что ее изнасиловал наркодилер.