Стюардессы преподнесли молодоженам неожиданный подарок из-за задержки рейса

Авиакомпания Southwest Airlines превратила поездку пары в необычное путешествие, удивив их неожиданным подарком из туалетной бумаги. Видео и подробности истории публикует Nine Travel.

По сообщению издания, пассажиры Хейли и Блейк (Haley и Blake) должны были улететь в свадебное путешествие, но из-за задержки самолета они не смогли бы вовремя добраться до места назначения. В итоге они были вынуждены купить новые билеты на рейс Southwest Airlines.

Когда сотрудники авиаперевозчика узнали о проблемах молодоженов, они решили преподнести паре самодельным подарком. Подозвав пассажиров в переднюю часть салона, бортпроводник сообщил им, что члены экипажа дарят им «импровизированный свадебный торт» — это был рулон туалетной бумаги, украшенный столовыми приборами и соломинками для коктейлей.

«Эти короны любви для новых Мистера и Миссис», — сказал сотрудник авиакомпании, надевая влюбленным на головы короны, сделанные из пакетов с закусками.

В комментариях под роликом пользователи поздравили пару и высказали свое мнение по поводу подарка. «Они сделали то же самое, когда я взяла своих дочек-близняшек в день рождения в Лас-Вегас! Весь самолет пел им "с днем рождения". Отличная память. Спасибо Southwest Airlines», «Поздравляем молодоженов. Большое спасибо стюардессе с потрясающим голосом», «Это потрясающе! Я лечу с Southwest Airlines завтра — в восторге от вашего гостеприимства!» — писали они.

Ранее в апреле богатый мужчина из Израиля оказался единственным пассажиром в самолете, который был рассчитан на 160 человек. Полет был совершен по маршруту из Тель-Авива в Касабланку и обратно. Как сообщило британское интернет-издание, бизнесмену пришлось в экстренном порядке арендовать лайнер для полета в средиземноморскую страну на лечение.