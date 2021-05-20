Штат США запретил обязательное ношение масок

Губернатор американского штата Айова Ким Рейнольдс подписала указ, который запрещает школам и местным администрациям устанавливать режим обязательного ношения медицинских масок. Об этом сообщает The Hill.

«Штат Айова возвращает контроль над образовательным процессом детей их родителям и делает шаги для того, чтобы защитить право всех айовцев принимать решения о своем здоровье самостоятельно», — заявила политик.

Рейнольдс добавила, что горда быть губернатором штата, власти которого ценят личную ответственность и индивидуальную свободу.

Отмечается, что решение губернатора было принято на фоне того, что в Айове продолжается рекордное снижение заболеваемости коронавирусом SARS-СoV-2. 19 мая в штате зафиксировали 300 новых случаев заражения — более низкие показатели наблюдались только в начале пандемии в 2020 году. 47 процентов жителей штата уже получили по меньшей мере одну дозу прививки от коронавируса.