Сбросившая 30 килограммов актриса показала фигуру в облегающем наряде

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая сбросила 20 килограммов лишнего веса в течение последнего года, после очередного похудения показала фигуру в облегающем наряде. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-сторис.

По последним данным, 42-летней Уилсон удалось сбросить еще десять килограммов. Таким образом, в общей сложности актриса избавилась более чем от 30 килограммов в рамках объявленного ею самой «года здоровья».

На размещенном в сети фото знаменитость запечатлена в полный рост в платье черного цвета с объемными плечами и кружевными рукавами. Ее образ дополнили пышный черно-белый парик и яркий макияж. В подписи к публикации Уилсон отметила, что она сымитировала наряд и прическу злодейки Круэллы Де Виль из анимационного фильма «101 далматинец».

Ранее в мае Ребел Уилсон показала свою преобразившуюся фигуру в купальнике. На размещенных видео и фото актриса позирует в бассейне в закрытом купальном костюме черного цвета. «Так я отмечаю половину пройденного пути спортивного марафона! Впереди еще 2,5 месяца!» — подписала она кадр.