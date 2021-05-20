Российско-американским отношениям отказали в улучшении

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена позволила сохранить наметившийся поворот в сторону стабилизации отношений, но не их улучшения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и член Международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

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Суслов позитивно оценил переговоры в Рейкьявике, отметив, что американская сторона отказалась от жестких обвинений и враждебной риторики на встрече. По мнению эксперта, такой шаг позволил сохранить возможность для проведения саммита президентов России и США в обозримом будущем. «То, что стороны придерживались корректных формулировок и встреча прошла в достаточно спокойном ключе, подтверждает нацеленность на стабилизацию российско-американских отношений», — заявил эксперт.

Суслов также напомнил, что еще до встречи США воздержались от обвинений в адрес российского руководства в кибератаке на американскую компанию-оператора Colonial Pipeline, хотя до этого нередко возлагали ответственность за подобные происшествия на Москву. Москва, в свою очередь, отложила введение на запрет американскому посольству нанимать граждан России и третьих стран. «То есть предпосылки есть определенные в сторону стабилизации есть. И встреча в Рейкьявике укрепила это движение в сторону стабилизации», — резюмировал Суслов.

Встреча дипломатов прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их устранить.