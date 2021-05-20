Пожелавший получать 100 миллионов рублей в год российский хоккеист нашел работу

Российский хоккеист Вячеслав Войнов, ранее заявивший о желании получать 100 миллионов рублей в год, нашел работу, подписав контракт с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте команды.

31-летний защитник заключил двухлетний контракт с командой. Отмечается, что зарплата игрока составит чуть более 70 миллионов рублей в год. Генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков заявил, что Войнов обладает всеми необходимыми навыками для современного защитника.

В феврале сообщалось, что Войнов рассчитывал получать 100 миллионов за один сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако ни один клуб организации не согласился на условия спортсмена. Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также не оказались заинтересованы в услугах игрока.

Россиянин не играл в НХЛ с 2014 года, когда лига дисквалифицировала его из-за обвинений в домашнем насилии. Хоккеиста признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, он получил тюремный срок на 90 дней. Из-за дисквалификации Войнов был вынужден вернуться в Россию, где играл за СКА. В составе сборной России он стал чемпионом Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

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