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Умер летчик-испытатель Тайгиб Толбоев

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Тайгиб Толбоев
Тайгиб Толбоев
Фото: официальный сайт главы Республики Дагестан

Летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Дагестана.

В некрологе отмечается, что Толбоев был настоящем патриотом Родины и за годы службы на разных участках снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков.

Тайгиб Толбоев принимал участие в испытании и освоении более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, а также участвовал в испытаниях ракетного вооружения. Он за время службы совершил несколько десятков боевых вылетов. За его достижения Толбоеву были присвоены такие звания и награды, как Герой России, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, «Народный герой Дагестана».

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