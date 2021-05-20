Умер летчик-испытатель Тайгиб Толбоев

Летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Дагестана.

В некрологе отмечается, что Толбоев был настоящем патриотом Родины и за годы службы на разных участках снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков.

Тайгиб Толбоев принимал участие в испытании и освоении более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, а также участвовал в испытаниях ракетного вооружения. Он за время службы совершил несколько десятков боевых вылетов. За его достижения Толбоеву были присвоены такие звания и награды, как Герой России, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, «Народный герой Дагестана».