Заключенные устроили мятеж и обезглавили шестерых сокамерников

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В гватемальской тюрьме Кецальтенанго вспыхнул мятеж среди заключенных, в результате были обезглавлены шесть сокамерников, сообщает Национальная гражданская полиция (PNC). Заявление приводи издание El Periodico.

Бунт начался около 16 часов по местному времени 19 мая. Личности погибших и причины происшествия пока не установлены, однако силовики отмечают, что это могло быть столкновение между бандами. На место прибыли полицейские и подразделения спасателей, а также сотрудники прокуратуры, были скоординированы усилия, чтобы войти внутрь исправительного учреждения и начать расследование.

Правозащитники обратились к властям с просьбой срочно вернуть контроль над учреждением во избежание новых инцидентов. Министерство внутренних дел выразило сожаление о произошедшем. В тюрьме Кецальтенанго содержится 2252 человека, хотя она вмещает всего 900 заключенных.

Ранее в США 16-летнюю афроамериканку застрелил прибывший на ее вызов полицейский. Инцидент произошел в городе Колумбус, штат Огайо. Сотрудник правоохранительных органов прибыл на место происшествия из-за нарушения порядка. По словам семьи погибшей Макайи Брайант, именно она была той, кто вызвала полицейских из-за ссоры возле ее дома. Обстоятельства гибели девушки неизвестны.