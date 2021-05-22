Россиянин захотел напасть на 10-летнюю девочку в подъезде и попал на видео

В Краснодарском крае разыскивают мужчину, который хотел напасть на 10-летнюю девочку в подъезде многоэтажного дома. Школьница успела убежать от него. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что родители научили девочку, как себя вести в подобных случаях. Когда незнакомец прошел в подъезд вперед нее, школьница не пошла следом за ним. Однако мужчина остался караулить ее в подъезде и, когда девочка все же зашла в дом, побежал за ней. Школьнице удалось обогнать злоумышленника.

Действия россиянина попали в объектив камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как он трогал свои половые органы. Сейчас полиция устанавливает личность предполагаемого педофила.

Ранее сообщалось, что в Сочи педофил изнасиловал первоклассницу на улице. Девочка рассказала, что мужчина начал следить за ней в автобусе, а затем напал, когда та вышла на остановке.