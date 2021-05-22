Netflix задумался над созданием собственных видеоигр

Стриминговая платформа Netflix задумалась над созданием собственных видеоигр и начала поиски руководителя для руководителя этого направления. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники.

По их данным, Netflix в последние недели предложил работу нескольким главам компаний игровой индустрии. Ранее стриминговый сервис уже сделал шаг в этом направлении, выпустив со сторонним разработчиком игру на основе своего сериала «Очень странные дела».

Источники издания уверяют, что Netflix намерен увеличить вложения в игры, в качестве одного из вариантов рассматривается создание аналога Apple Arcade — аналога набора игр, доступных по онлайн-подписке. В компании пока продолжают обсуждать детали стратегии развития данного направления, однако уже решено, что рекламы в играх не будет, добавили собеседники издания.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple работает над компактной игровой приставкой. Судя по раскрытым данным, консоль будет иметь специальный процессор, не относящийся к сериям A и M, которые используются в смартфонах, планшетах и компьютерах Apple. Новый чип получит улучшенный графический ускоритель и поддержку трассировки лучей. Серьезность планов Apple подкрепляет тот факт, что компания уже ведет переговоры с поставщиками контента.