Перечислены признаки скорой смерти

Врачи перечислили признаки, которые говорят о скорой смерти человека. Об этом сообщает издание Express.

Согласно данным Национального института здоровья США (NIH), есть несколько симптомов, указывающих на то, что больной или пожилой человек скоро скончается. Во-первых, это отдышка. Во-вторых, депрессивное или беспокойное состояние. Высокая утомляемость и сонливость, отказ от еды и питья также могут быть плохими признаками.

В NIH пояснили, что по отдельности каждый из этих симптомов не говорит о приближающейся смерти, но для человека с серьезным заболеванием или ухудшающимся здоровьем они могут означать конец их жизни. Там добавили, что также стоит обратить внимание на холодные руки и ступни, цвет отдельных частей тела, которые могут стать более темными или синими.

«Грудь перестает двигаться, из носа не выходит воздух, нет пульса. Открытые глаза могут казаться остекленевшими», — говорится в статье.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что темные круги могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма. По его словам, они образуются из-за ненасыщенной кислородом крови, которая задерживается в области глаз. Это связано с замедлением оттока венозной крови и нарушениями питания головного мозга.