Появился новый абсолютный чемпион мира по боксу

Британский боксер Джош Тейлор стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу в полусреднем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на воскресенье, 23 мая, спортсмен победил американца Хосе Карлоса Рамиреса. Поединок, состоявшийся в Лас-Вегасе (штат Невада, США), продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу британцу.

Тейлор перед боем владел чемпионскими поясами WBA Super, IBF и журнала The Ring. Победа позволила ему отобрать у американца титулы чемпиона мира по версии WBC и WBO.

Для Тейлора победа стала 18-й в 18 боях на профессиональном ринге. Рамирес потерпел первое поражение в карьере, в его активе 26 побед.