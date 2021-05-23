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Россиянин посидел без штанов на памятнике героям войны и попал на видео

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Видео: группа во ВКонтакте «Типичный Краснодар».

В Новороссийске пьяный мужчина осквернил памятник героям Великой Отечественной войны «Малая Земля». Видео опубликовала группа во ВКонтакте «Типичный Краснодар».

Вандал посетил мемориал со своей подругой, на кадрах она просит его одеться, когда тот, сняв штаны, садится на плиты монумента. Затем они совместно распивают спиртное, и злоумышленник разбивает несколько стеклянных бутылок.
Свое занятие мужчина назвал «лучшей психотерапией».

Возмущенные граждане в соцсетях призвали правоохранительные органы расследователь произошедшее. Официальных комментариев пока не последовало.

Ранее в Краснодарском крае вандалы разрушили мемориал Великой Отечественной войны. Злоумышленники разбили памятные таблички стелы «Стойкости комсомольской» на горе Семашко, установленные в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ. Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента.

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