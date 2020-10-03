Россияне взялись спасать природный памятник лопатами

Жители Краснодарского края взялись самостоятельно спасать природный памятник с помощью лопат: они хотят обеспечить циркуляцию воды в Суджукской лагуне, особо охраняемой природной территории. Об этом пишет Readovka News.

Отмечается, что местные власти не обеспечивали поддержание прорана — свободной части русла реки, которая предназначена для пропуска воды. Он должен соединять Соленое и Черное море и способствовать нормальной циркуляции биоресурсов. Несмотря на то, что еще в середине июля Кубанское минприроды обязали следить за ситуацией в лагуне, никаких действий не предпринимали. Тогда местные жители сами решили поддерживать замываемый проран: они по очереди его раскапывают. На опубликованных Readovka News кадрах видно, как россиянка активно орудует инструментом, стоя в воде.

Юридических оснований для проведения работ, которые могут изменить гидрологический режим лагуны, нет. Однако некоторые специалисты считают, что и оставлять все как есть нельзя, поскольку иначе лагуна может погибнуть.