В Госдуме заявили о новых проблемах для России из-за действий Лукашенко

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что действия белорусского президента Александра Лукашенко в ситуации с задержанием создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича ухудшили международные отношения с Западом, а также добавили новые проблемы как для Белоруссии, так и для России. Такое мнение он высказал в интервью «Газете.Ru».

Затулин назвал всю ситуацию с задержанием «одиозной» и добавил, что она принесет дополнительные проблемы для Москвы, так как она воспринимается «как защитница интересов Белоруссии».

«Способ, который в данном случае был продемонстрирован, усугубляет проблему в международном плане и предоставляет прекрасный случай для всех, кто критикует порядки Белоруссии, а заодно и порядки в России. В духе того, что сейчас происходит вокруг нас, это попробуют против нас использовать. Александр Лукашенко в очередной раз "одолжился" у России своими действиями», — добавил Затулин.

При этом он добавил, что России нужно направить белорусским властям запрос по поводу задержания девушки Протасевича Софьи Сапеги, которая является гражданкой России.

Ранее глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер назвал захват самолета Ryanair «актом государственного терроризма».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, поступившего от диспетчеров аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.