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Ряд стран предложили обсудить инцидент с самолетом Ryanair в Совбезе ООН

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Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Несколько стран захотели довести инцидент с экстренно приземлившимся в Минске самолетом Ryanair до Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Эстония, Франция и Ирландия собираются поднять эту тему на заседании 26 мая.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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