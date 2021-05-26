Череда неудач привела мужчину к богатству

Житель американского города Джексонвилл, штат Флорида, сорвал джекпот в лотерею после череды неудач. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

38-летний Кертис Фуллер (Curtis Fuller) рассказал, что сначала сломался его грузовик, а спустя два дня — автомобиль его жены. После этого мужчина решил попытать удачу, рассудив, что хоть с чем-то ему должно повезти. Он зашел в магазин и купил билет моментальной лотереи.

Билет оказался выигрышным, и американцу достался приз в миллион долларов (73,3 миллиона рублей).

Фуллер подчеркнул, что первым делом решит проблему с отсутствием в семье транспортных средств. «Вдобавок к покупке нового дома я куплю две новые машины», — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель американского города Мидленд, штат Мичиган, лишился всего имущества из-за наводнения, а потом выиграл крупную сумму в лотерею. Он рассказал, что обычно не покупает билеты по 20 долларов (1,5 тысячи рублей), но в тот раз заехал в магазин, чтобы сделать покупки, обратил внимание на билет моментальной лотереи и решил рискнуть.