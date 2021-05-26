Сбросившая 30 килограммов актриса вновь показала фигуру в облегающей одежде

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности избавилась более чем от 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, вновь показала фигуру в облегающей одежде и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость позирует напротив зеркала в белом топе и розовом спортивном костюме, состоящем из укороченной толстовки на молнии и штанов. Ее волосы распущены и уложены волнами, а образ дополняют две разноцветные заколки. Публикация набрала более 110 тысяч лайков.

Фанаты оценили постройневшее тело Уилсон в комментариях. «Ты просто очаровательная!», «Продолжай работать над собой! Выглядишь великолепно!», «Ты должна гордиться потерей веса! Выглядишь сногсшибательно. Поздравляю тебя с пройденным путем!», «Безумно красивая женщина», «Ты меня вдохновляешь! Люблю тебя», — хвалили они.

Ранее в мае Ребел Уилсон показала свою преобразившуюся фигуру в купальнике. На размещенных видео и фото актриса позирует в бассейне в закрытом купальном костюме черного цвета. «Так я отмечаю половину пройденного пути спортивного марафона! Впереди еще 2,5 месяца!» — подписала она кадр.