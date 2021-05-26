Врачи рассказали о группе риска по смертельно опасным тромбозам после COVID-19

После COVID-19 у пациентов могут возникнуть смертельно опасные тромбозы. О людях, которые входят в группу риска, рассказали российские врачи и профессора, передает РИА Новости.

Риск возникновения тромбозов есть у более чем 70 процентов тяжелых пациентов, попадающих в реанимацию. Об этом сообщил профессор МГУ, научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазли Атауллаханов.

Кроме того, в группе риска по тромбозам те, кто попал в стационар с COVID-19 и сопутствующими хроническими венозными тромбозами нижних конечностей и таза, с мерцательной аритмией и онкологией, уточнил доктор медицинских наук, заслуженный врач России Сергей Царенко.

Атауллаханов объяснил, что образование тромбов — нормальный процесс, который защищает организм от потери крови, но тяжелые последствия наступают, когда происходит сбой. «Половина инсультов — это кровотечение в мозг после того, как лопнул сосудик и система не смогла его быстро отремонтировать», — сказал он.

Профессор добавил, что при поражении коронавирусом затрагиваются стенки эндотелия, который выстилает кровеносные сосуды изнутри. Они повреждаются, в связи с чем образуются тромбы. У молодых здоровых пациентов COVID-19 протекает обычно без осложнений, а у пожилых с заболеваниями реакция на повреждение сосудов будет гипертрофированной, что может привести к тяжелым нарушениям или даже гибели. Для лечения подобных пациентов назначается антикоагулянтная терапия.