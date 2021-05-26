Мишустин повысил оклады силовикам

Оклады российских силовиков повысятся с 1 октября, говорится в постановлении правительства страны.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, с 1 октября 2021 года в 1,037 раза будет повышено денежное довольствие военнослужащим (как контрактникам, так и призывникам), росгвардейцам, полицейским со специальными званиями, работникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.

Также будет повышена пенсия бывшим сотрудникам органов МВД по контролю за оборотом наркотиков.

Увеличение окладов произойдет за счет предусмотренных на это бюджетных средств, отмечается в документе.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал зарплаты российских госслужащих «не такими уж высокими», говоря о рядовых служащих министерств и других федеральных ведомств.