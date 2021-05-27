Лукашенко назвал темы предстоящего разговора с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями рассказал о предстоящем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает агентство БелТА, лидеры стран обсудят вопрос сотрудничества, а также санкционную политику, направленную против Белоруссии и России.

По словам Лукашенко, Россия является основным торговым партнером Белоруссии, при этом отношения «не без проблем». В то же время белорусский лидер отметил, что «не Путин-Лукашенко торгуют, а конкретные компании и предприятия».

«Нам просто надо систему выстроить и продавать, сначала свой рынок не упустить, заполнить. И в этом направлении сегодня идет диалог. Он будет продолжен в пятницу. И он будет тоже связан с той санкционной политикой, которая направлена против Беларуси и России», — заявил Лукашенко.

Не исключено, что на предстоящей встрече также будет поднят вопрос госдолга республики перед Россией и детали инцидента с самолетом Ryanair.

Ранее президент Белоруссии назвал способ противодействия западным санкциям. По его мнению, справиться с последствиями экономических ограничений республика сможет наращивая экспорт в те регионы, где ее продукция является востребованной: Африку, Индию и Китай.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после получения сообщения о минировании. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После посадки силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. После этого вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил о жестких санкциях со стороны ЕС против Белоруссии. По его словам, ограничения могут коснуться нефтепродуктов, удобрений, автомобилей и тракторов.