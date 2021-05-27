24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини

Дочь американского рэпера Эминема Хейли Мазерс поделилась откровенным снимком и порадовала поклонников. Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя блогерша сфотографировалась в зеркало в ванной комнате. На размещенном кадре она позирует с распущенными волосами в белом купальном костюме и голубой панаме. Ее образ дополнила тонкая золотая цепочка. «Готова к летним денькам», — подписала пост Мазерс, набравший 213 тысяч лайков.

Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой в бикини и принялись писать комплименты в комментариях под публикацией. «Вау, красотка», «Очень красивый купальный костюм», «Выглядишь потрясающе», «Хейли, ты выглядишь замечательно!», «Обожаю тебя», «Самая лучшая девушка», «Эминем должен гордиться тобой», — высказывались фанаты.

Ранее в апреле 19-летняя дочь Синди Кроуфорд приняла участие в съемках нижнего белья. Кайя Гербер стала героиней рекламной кампании коллекции дизайнера Heron Preston, разработанной для бренда Calvin Klein. Ее сфотографировали в черном бикини и белых носках возле бассейна.