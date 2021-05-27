Туристов предупредили об одной опасности при поездках в Санкт-Петербург

Петербуржцев и туристов, планирующих поездку в северную столицу, предупредили об одной опасности — купания на всех пляжах города следует избегать. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что такой вывод сделал Роспотребнадзор по итогам социально-гигиенического мониторинга. Ведомство проверило санитарно-химические показатели, микробиологию и наличие паразитов в воде 24 пляжей Санкт-Петербурга.

Согласно отчету, все они не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Отмечается, что при проглатывании такой воды можно заразиться острыми кишечными, инфекционными и паразитарными болезнями.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — заключили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, они брали пробы воды Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив. Также проверялись пляжи Финского залива, озера Безымянного и реки Ижоры.

Ранее в 2020 году специалисты оценили безопасность воды на пляжах в Сочи и признали ее пригодной для купания. Специалистами было проверено более 4,5 тысячи проб морской воды, все соответствовали санитарным нормам.